Législatives : En Seine-Maritime, le Front National veut capitaliser dans les territoires ruraux

Après la défaite de Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle, le Front National se prépare à rebondir lors des élections législatives des dimanches 11 et 18 juin 2017. Le secrétaire départemental du parti, Guillaume Pennelle, fait le point.

Même si Marine Le Pen n'a pas été élue présidente de la Republique ce dimanche 7 mai 2017, "la défaite est subjective" pour Guillaume Pennelle. Le secrétaire départemental du Front National en Seine-Maritime préfère relever la forte progression de son parti dans le département avant de se tourner vers les législatives, même si la campagne avait déjà débuté en amont.

Les territoires ruraux dans le viseur

Le Front National a analysé les résultats de sa candidate dans le département et croit en ses chances pour la prochaine échéance électorale. "Il y a des villages qui ont voté à 60 ou 65 % pour Marine Le Pen", note Guillaume Pennelle. C'est pourquoi le FN place de gros espoirs sur "les circonscriptions avec de nombreux villages et villes intermédiaires" comme les 5e, la 6e, la 9e et la 10e circonscriptions.

Score historique de @MLP_officiel en #SeineMaritime : 40% et 233 000 voix ! Merci et en avant pour les législatives ! pic.twitter.com/kdhDGJdQSq — Guillaume Pennelle (@RouenPennelleFN) 7 mai 2017

Guillaume Pennelle sera lui-même candidat dans la 3e circonscription, un terreau urbain qui a n'a pas placé les idées de son parti en tête lors de la présidentielle. Mais le secrétaire départemental veut tout de même croire à "une victoire historique" pour placer un membre seinomarin de son parti à l'Assemblée, ce qui n'est pas arrivé depuis 1986 lors de la victoire de Dominique Chaboche alors que le mode de scrutin n'était pas le même.

