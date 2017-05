Pompier, Cloé Bertin, est une des rares femmes officiers en France 

À 24 ans, Cloé Bertin est officier de sapeur-pompier au sein de la caserne de Ouistreham, au nord de Caen (Calvados). Elle fait partie des 4% de femmes en France qui ont ce grade.

Lundi 8 mai 2017, comme c'est désormais régulièrement le cas, Cloé Bertin bouclait une garde de trois jours à la caserne de Ouistreham (Calvados). Fin janvier, la jeune Normande de 24 ans a été reçue au concours d'officier de sapeur-pompier passé à Paris. Elle est la seule de son établissement dans ce cas, alors qu'elles sont cinq femmes pour 70 soldats du feu à Ouistreham. "Par rapport à mon statut précédent, ça ajoute des responsabilités fonctionnelles puisqu'on devient chef de groupe et qu'on est amené à gérer des opérations", explique la native de Caen.

Minorité de femmes officiers

En France, seuls 4 % des officiers de sapeurs-pompiers sont des femmes. "Je n'ai pas passé le concours et je ne me bats pas au quotidien pour améliorer cette statistique. Mais c'est vrai que la profession est un peu victime de clichés, alors qu'elle est accessible à beaucoup et notamment aux femmes". Et face aux éternelles blagues sexistes, son caractère lui sert de bouclier.

Cloé Bertin s'est impliquée dans une caserne pour la première fois à 18 ans, avec la volonté de relever un défi physique, elle qui se définit comme "sportive et dynamique". Les anecdotes de sa mère qui a travaillé au Service départemental d'incendie et de secours du Calvados pendant plus de 20 ans n'y sont certainement pas étrangères. "Sur le terrain, les opérations que je préfère sont celles qui touchent aux incendies. C'est là qu'il y a le plus d'adrénaline, certainement parce qu'il faut aller vite et qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber."

Bien que très jeune, elle espère déjà susciter des vocations.

