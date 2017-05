Bonne table à Rouen : Le Grill academy, quai Cavelier de la Salle

Pour notre escapade gourmande hebdomadaire, nous prenons cette fois la direction des quais rive gauche de Rouen (Seine-Maritime) pour rejoindre le Grill academy, un bon petit bistrot de quartier.

Les armoiries du FC Rouen au mur, une décoration minimaliste et des habitués qui passent ensemble leur pause déjeuner accoudés au zinc à refaire le monde. Pas de doute, quand on rentre au Grill Academy, situé quai Cavalier de la Salle à Rouen (Seine-Maritime), on est bien dans un bistrot de quartier. À l'image de la décoration, la carte est minimaliste et va droit à l'essentiel: un choix de quatre ou cinq grillades et un plat du jour.

Une cuisine simple mais pleine de goût

Pour moi, ce sera un poulet basquaise. La cuisse de poulet comme le riz qui l'accompagne sont sans surprises, mais le tout est parfaitement mis en couleurs par la sauce. Les gros morceaux de légumes et les herbes aromatiques sentent bon les vacances et nous entraînent tout droit dans le sud.

Pour l'amie qui m'accompagne, le jambon grillé et les frites sont bons mais manquent peut-être légèrement de folie, comme une bonne sauce pour relever le tout. Côté dessert, ma mousse au chocolat est parfaite. La tarte au citron meringuée tient la route également, avec un léger bémol pour une pâte un peu molle.

Pour ceux qui déjeunent sur le pouce, le service a le mérite d'être rapide et efficace. Avec une formule plat, dessert et boisson à 17 €, plus d'excuse pour se faire une petite pause!

Pratique. Le grill academy, 78 quai Cavalier de la Salle à Rouen.

