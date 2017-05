Donald Trump de nouveau face aux juges

Entre Donald Trompe et les juges, le feuilleton rebondit à nouveau. Une cour d'appel fédérale de Virginie examine depuis le 8 mai le "décret anti-musulmans", condamné en février à Seattle, puis en mars à Hawaï et dans le Maryland. Les 15 juges virginiens doivent décider s'il est légal d'interdire l'entrée des États-Unis aux citoyens de six États, et de prononcer cette interdiction en vertu d'une discrimination religieuse. Ils doivent décider aussi si ce décret est réellement "vital pour la sécurité nationale". Parties civiles contre le décret: les organisations de défense des libertés civiles, les associations de soutien aux réfugiés, ainsi qu'une douzaine d'États gouvernés par le parti démocrate. Supporters du décret: le ministre de la Justice de Trompe, et une douzaine d'États gouvernés par le parti républicain. Les 15 juges virginiens ne trancheront pas rapidement.

