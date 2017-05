Spiritualité

"J'en parle d'autant plus tranquillement qu'on me dit souvent de ne pas parler de religion dans les médias, que ça va me faire des ennemis. Je m'en fous. Je n'ai jamais trahi ma spiritualité même dans le show-business."

Réalité

"On peut raconter des histoires aux jeunes mais ils seront confrontés à la réalité tôt ou tard. Je crois qu'il faut leur apprendre que ça vaut la peine de se battre et d'être dans l'arène, quand bien même il y a un côté éphémère qui est celui de la télévision."

"Je t'aime"

"Pour être aimé, il faut aimer, il faut savoir dire à quelqu'un "je t'aime". Le "je t'aime" aujourd'hui, parfois on le brade, parfois on l'élève tellement qu'on est incapable de le prononcer. Il faut y croire."

Ailes

"On a tous des ailes, il faut savoir les déplier à un moment ou à un autre, mais ça fait mal, ça déchire le costume, c'est lourd, si on ne vole pas avec elles, elles traînent. Il ne faut pas avoir peur, il faut y aller."

Message

"Chaque seconde de vie compte, honorez là. Concentrez-vous avec ce que vous avez autour de vous, vous vous devez de vivre et d'être bien, c'est la règle."

A LIRE AUSSI.

Face au mur, entre le Mexique et les Etats-Unis

Normandie : rencontre avec Sébastien Duramé, candidat de L'amour est dans le pré

La fusion avec le Racing 92, "un gros coup de couteau dans le dos" pour Camara (Stade Français)

Déradicalisation: le rôle des "repentis" du jihad en balance

PSG: "La Ligue des champions, là où se joue la crédibilité d'une équipe" selon Emery