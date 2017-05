Marion Maréchal-Le Pen va quitter ses mandats politiques

Marion Maréchal-Le Pen va annoncer mercredi dans la presse quotidienne régionale qu'elle quitte son mandat de cheffe de l'opposition au Conseil régional de Paca et qu'elle n'est pas candidate à un nouveau mandat de députée du Vaucluse, ont indiqué mardi des sources concordantes à l'AFP.

La benjamine de l'Assemblée nationale "va l'annoncer demain", ont indiqué plusieurs sources. Elle avait exprimé à de nombreuses reprises son envie de se lancer dans le monde du privé et de s'occuper de sa vie familiale, et laissé poindre sa lassitude quant aux relations compliquées au sein du Front national avec sa tante Marine Le Pen, sèchement battue dimanche au second tour de la présidentielle, comme avec le vice-président du FN Florian Philippot.

