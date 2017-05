Jardins du coeur : 25 jardins privés à découvrir dans l'Eure et en Seine-Maritime

Le vendredi 5 mai 2017 au CHU de Rouen (Seine-Maritime) a eu lieu la présentation de la prochaine édition des Jardins du coeur. Les 17 et 18 juin 2017, les flâneurs pourront découvrir des jardins cachés tout en contribuant à l'achat d'un équipement pour le CHU.

Découvrir, s'aérer l'esprit, flâner tout en participant à l'équipement d'un hôpital ou à la recherche médicale, c'est ce que propose l'opération Jardins du coeur. Cette année, la prochaine édition se tiendra les samedi 18 et dimanche 19 juin 2017 dans plus de 25 jardins privés de l'Eure et de Seine-Maritime habituellement fermés au public.

15 000 € récoltés en 2016

En échange de la visite et des explications des propriétaires des lieux, chacun donne ce qu'il veut. "Certains peuvent établir un prix fixe par visiteur, d'autres peuvent laisser les gens donner ce qu'ils veulent", explique l'organisateur Bruno Delavenne. L'argent ainsi récolté sera reversé à la Fondation Charles-Nicolle et devrait servir à financer un appareil de respiration extra-corporelle utilisé lors de lourdes interventions cardiaques.

L'édition précédente des Jardins du coeur avait permis de récolter près de 15 000 €. Cette somme avait contribué à l'achat d'un équipement de dépistage de l'autisme chez les jeunes enfants. Pour cette nouvelle édition, Bruno Delavenne espère bien entendu faire mieux et "pourquoi pas approcher les 20 000 €".

