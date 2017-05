Le Tennis Club Deauville Normandie prêt à accueillir son tournoi sur gazon

Mercredi 10 mai 2017, les dirigeants du Tennis Club Deauville Normandie (Calvados) reçoivent une délégation des dirigeants de Wimbledon pour visiter la structure ouverte il y a un an. A presque un mois du début du tournoi CNGT Open Deauville Trouville, qui se tiendra du 14 au 17 juin 2017.

Alors que la saison sur terre battue a commencé et que le tournoi de Roland Garros approche à grands pas (22 mai-11 juin), les dirigeants du Tennis club Deauville Normandie (Calvados) préparent la saison sur herbe. Mercredi 10 mai 2017, une délégation des dirigeants du tournoi de Wimbledon (du 3 au 16 juillet) visite pour la première fois la structure et les terrains du club, qui ont tout juste un an. "Ils nous avaient apporté leurs soutiens techniques sur la construction des courts de tennis en gazon naturel", explique Grégory Brussot, co-directeur du club de Deauville.

Un tournoi professionnel du 14 au 17 juin

Cette visite se fait presque un mois avant le tournoi CNGT Open Deauville Trouville, dont l'entrée des joueurs professionnels aura lieu le mercredi 14 juin au stade des 8ème de finales et s'achèvera le samedi 17 juin par les finales homme et femme. Le joueur tête d'affiche sera l'espagnol Roberto Bautista Agut, actuellement 21eme joueur mondial. Les Français, Edouard-Roger Vasselin et Michaël Llodra, sont également attendus en plus de la jeune génération montante des joueurs français.

Seul club de tennis français avec du gazon naturel, le tennis club de Deauville permet aux joueurs français et étrangers de faire la transition entre la terre battue et le gazon et de se préparer pour le célèbre tournoi du Grand Chelem.