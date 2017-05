Travaux au cap de la Hague : pour défendre l'environnement, ils vont courir nus

Dans la Hague, des habitants proposent de courir dans le plus simple appareil, pour défendre l'environnement. Ils s'opposent au passage d'un câble en baie d'Ecalgrain, qui doit raccorder les futures hydroliennes. Selon Enedis, il n'y aura cependant aucun impact sur le paysage.

Pour participer à cette course, seules une paire de chaussures et une lampe frontale seront nécessaires. Le 28 juillet 2017, des habitants de la Hague (Manche) dévaleront la route qui surplombe la baie d'Ecalgrain sans le moindre vêtement, à la nuit tombée. Une "naked race" (course nue) inédite dans la région, pour porter un message écolo.

Pas opposés aux hydroliennes

En effet, les organisateurs veulent attirer l'attention sur le futur raccordement des hydroliennes du Raz Blanchard, qui se fera par des câbles marins et terrestres, de la plage de la baie jusqu'au lieu-dit Les Bruyères à Jobourg. "Nous ne sommes pas nécessairement contre les hydroliennes. En revanche, nous nous opposons à la destruction du littoral, alors que l'on pourrait passer ces câbles sur la zone déjà industrialisée des Moulinets, juste à côté", précise Simon Cervantès, l'un des participants.

Pourquoi cette course dans le plus simple appareil ? "C'est une manière de montrer que l'on peut tenir un discours sans costard-cravate, et porter ce message clair : respecte l'endroit où tu vas produire de l'énergie".

"Aucun impact visuel"

Selon Enedis, à la manoeuvre des travaux, il n'y aura "aucun impact visuel" sur le parcours des câbles, ni sur la plage, ni sur le chemin des douaniers "qui ne sera pas interrompu". Le cheminement de ces câbles de 20 000 volts sera souterrain. Le câble marin sera raccordé au câble terrestre sous le parking de la baie d'Ecalgrain. Seuls deux bâtiments seront construits, à Jobourg, qui abriteront des "points de comptage" pour calculer la production des hydroliennes.

VIDÉO - Retrouvez ci-dessous les explications d'Enedis sur le projet

A LIRE AUSSI.

Manche : avis favorable pour les fermes pilotes hydroliennes dans le Raz Blanchard