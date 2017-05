Journée découverte du handisport mixte à Blainville-sur-Orne mercredi 17 mai

Handisport Mercredi 17 mai 2017 a lieu le Handiday - Challenge Harmonie Mutuelle à Blainville-sur-Orne (Calvados), destiné à promouvoir le handisport chez les jeunes normands. Une centaine d'enfants handicapés et autant de valides feront équipe.

Le Comité Régional Handisport Normandie réunit mercredi 17 mai 2017 dans les gymnases Paradis et Lenormand de Blainville-sur-Orne (Calvados) une centaine de jeunes handicapés de 6 à 25 ans et autant de valides pour le Handiday - Challenge Harmonie Mutuelle. Cette journée est consacrée à la découverte du handisport à travers huit disciplines : tir à l'arc, tennis de table, hockey fauteuil, bowling, boccia, sarbacane, parcours d'obstacles et kinball, ainsi que deux ateliers de sensibilisation. Deux enfants handicapés venant de tous les centres d'accueil de Normandie feront équipe avec deux valides de l'UNSS.

Pas de distinction de niveau

"L'objectif est de faire découvrir au plus grand nombre le handisport, sans faire de distinction de niveau. On provoque les rencontres entre les établissements pour que les jeunes échangent", explique Muriel Elissalde, directrice du comité régional Handisport Normandie. Pour les curieux, le Handiday est également ouvert au public, gratuitement.

plus d'infos sur : handisport-normandie.org adresse : rue Gabriel Péri à Blainville-sur-Orne

