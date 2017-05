Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 13 et dimanche 14 mai

Retrouvez vos idées de sorties pour ce weekend du samedi 13 et dimanche 14 mai 2017 entre 9h et 12h et entre 17h et 19h, avec Fred.

MANCHE

Ce samedi 13 mai 2017 engagez-vous dans la Color Run de Saint-Lô. Une course ludique et sans chrono sur un trajet de 5 kilomètres, organisée au profit de l'association "un pas, deux pas pour Anaïs". Départ depuis le Bois Jugan entre 14h et 18h. Inscriptions sur la page Facebook course pour un rêve ou sur weezevent.

La 36e course de côte d'Hébécrevon Thereval Agneaux se déroule ce week-end, du vendredi au dimanche. Cette épreuve compte pour le championnat de France de la montagne. Une compétition très serrée comme nous l'explique Didier Hubert, responsable communication ASA du Bocage. La compétition aura lieu dimanche 14 mai 2017 à partir de 9h. Plus d'infos sur asa-bocage.com

L'association Channel Arts Cotentin vous invite à un concert exceptionnel ce samedi 13 mai 2017 à 20h30 à l'espace vert d'Omonville la Rogue. Pas moins de 50 musiciens et 80 choristes vous interpréteront un programme éclectique avec, entre autres, du Gainsbourg, Louis Chedid, Alain Bashung, Maxime Leforestier, Julien Clerc, William Sheller, Pierre Leclerc… et surtout un medley des plus célèbres morceaux de Pink Floyd sans oublier la section cinéma du Lycée Millet qui immortalisera cet événement! Un feu de St Jean clôturera cette belle soirée dans une ambiance festive.

Ce samedi 13 mai 2017 assistez à un show de danse au théâtre de la Butte à Cherbourg. C'est organisé par le club de danse de Cherbourg avec la participation des associations: ASAM école de danse modern jazz, le Sunrise Siouville, Rythme et Dance, ASAM Bachata ou encore Ya Salem. Tarifs: 8 € adultes, 4 € jusqu'à 10 ans.

Jusqu'au dimanche 14 mai 2017 c'est le salon de l'occasion à Cherbourg. Plus de 250 véhicules exposés pour trouver votre nouveau véhicule. Rendez-vous Place Jacques Demy vendredi de 14h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h.

CALVADOS

Ce samedi 13 mai 2017 c'est la 8ème édition des Bielles de Mai à Vire Normandie. Exposition de voitures de collection d'exception et de prestige qui se retrouvent une nouvelle fois sur la place du Château. Arrivée des exposants à partir de 9h le samedi. Buvette et petite restauration. Plus d'infos au 02 31 66 28 50.

Du football ce samedi 13 mai, le stade Malherbe de Caen reçoit Rennes pour le compte de la 37e journée du championnat de ligue Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest. Billetterie et renseignements sur: smcaen.fr.

Samedi 13 mai 2017 participez également à une journée portes ouvertes au SDIS de Ouistreham. Visite du centre de secours, manoeuvres de désincarcération, de sauvetage aquatique, initiation aux gestes qui sauvent, parcours incendie pour les enfants à partir de 3 ans ou encore expositions de véhicules anciens.

Ambiance torride au Cargö à Caen ce samedi 13 mai 2017. L'association Normandie Salsa pose ses valises pour une belle soirée dédiée à la fameuse danse venue de l'île de Cuba. Au programme: danse, musique, stages et ambiance cubaine. Deux salles, deux ambiances. Billetterie auprès de l'association Normandie Salsa. Renseignements au 06 75 37 31 96 et par mail: normandiesalsaetc@yahoo.fr

Ce samedi 13 mai 2017 c'est la nuit des Cathédrales en France. Les cathédrales participantes laissent leurs portes ouvertes jusqu'à minuit et proposent un programme culturel et spirituel varié avec concerts, expositions, conférences, spectacles, visites guidées, méditations, prières et temps de silence… rendez-vous par exemple à celle de Bayeux.

Ce dimanche 14 mai 2017, participez au Omaha Beach Sea Walk à Colleville sur Mer de 9h à 17h. C'est une compétition de Marche Aquatique Cotière ou Longe Côte sur la plage de Colleville sur Mer avec des parcours de 100 et 1 000 mètres. Elle fait partie du challenge Omaha Beach Outdoor 2017. Plus d'infos sur la page Facebook de l'événement.

ORNE

Dans le cadre de ses Nuits Electro, La Luciole à Alençon vous invite à un concert de du Dj Niçois Mome, de la nouvelle sensation electro Feynman et du duo Viper Squad ce samedi 13 mai 2017 à partir de 22h. Retrouvez toutes les infos sur ces artistes et la billetterie sur laluciole.org.

Sainte-Eugénie, un lieu fascinant. Tout ici fait frontière. Temps, sol, lumière et eau font la magie du lieu, en soulignent les raretés et fondent les légendes. Les mots même font rêver: belladone, céphalanthère de Damas, astragale à feuilles de réglisse… Partez pour une promenade sensorielle, poétique, en musique et jongleries à Silly en Gouffern ce samedi 13 mai 2017.

Ce samedi 13 mai 2017, retrouvez Olivia Ruiz en concert dès 20h30 au Quai des Arts à Argentan. Elle a une actualité forte dernièrement puisque la sortie de l'album coïncide aussi avec une comédie musicale qui s'appelle Volver dans laquelle elle joue, chante et danse. Elle est partout. Réservez vos places en vous connectant sur quaidesarts.fr.

Le Golf de Flers Le Houlme à la Selle La Forge fête ses 30 ans ainsi que le 25e anniversaire de l'association samedi 13 et dimanche 14 mai 2017. Samedi 13: compétition jeunes et débutants (9 trous). Dimanche 14: Challenge Flers Agglo (18 trous). Toutes les infos complémentaires au 02 33 64 42 83.

Dimanche 14 mai 2017 participez à une balade littéraire dans les rues de Moulins-la-Marche avec des pauses lectures de textes littéraires choisis pour l'occasion. Les thèmes abordés auront un rapport avec la thématique de l'année "les arbres". Venez en famille profiter de ce moment culturel et convivial. Fin de parcours sur la motte féodale où vous partagerez un goûter avec des produits locaux, si intempéries, repli à la salle des fêtes de Moulins la Marche. Plus d'infos au 02 33 34 82 16.