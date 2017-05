L'Agenda en Normandie : mardi 16 mai

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

Une escale à ne pas manquer à Cherbourg ce jeudi 18 mai 2017, celle du paquebot Prinsendam. Conçu pour explorer les coins les plus reculés du monde, c'est le plus petit navire de la flotte de la compagnie Holland America Line. Rendez-vous au Quai de France pour l'admirer.

Samedi 20 mai 2017 c'est la Fête de la nature à Flamanville au Centre d'Information du Public d'EDF de 14 h 30 à 17 h 30. Le thème de cette édition 2017 est " les super-pouvoirs de la nature ". L'accent sera donc mis sur l'apiculture et la découverte du monde des abeilles. Deux ateliers seront ouverts aux inscriptions sur tout l'après-midi. Pour y prendre part, il est nécessaire de vous inscrire par mail à cip-flamanville@edf.fr ou par téléphone au 02.33.78.70.17.

CALVADOS

La ville de Caen et les industriels forains vous offrent des places pour leurs attractions jusqu'au 21 mai sur Tendance Ouest. Remportez vos pass en appelant le 02 33 05 32 30 et testez les nombreuses nouveautés 2017 comme le Rotor, Crazy Pirate ou encore Panic Room.

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 c'est le festival de la locomotion rétro à Lisieux. Pour la 1re fois à Lisieux: expositions d'autos, motos, camions, tracteurs, vélos, artistes, clubs automobiles, miniature, pièces détachées, documentations. Venez en véhicule ancien, votre entrée et celle de votre passager offert + une plaque commémorative aux 500 premiers véhicules. Plus de 4 700 m2 d'exposition couverte.

ORNE

Ce samedi 20 mai 2017 assistez au concert de Féfé et Yellam à la Luciole à Alençon. Féfé qui a sorti son troisième album intitulé Mauve avec la collaboration de Matthieu Chédid, Tété, Ayo, Orelsan et Indee Styla. Plus d'infos et billetterie sur laluciole.org.

Participez à la nuit des Musées à Saint Sulpice sur Risle. Venez découvrir La Manufacture Bohin à la tombée du jour, découvrez les lumières changeantes du soir. L'occasion de découvrir les ateliers du dernier fabricant français d'aiguilles à coudre, le musée et l'exposition temporaire Le Tour du Monde de Benjamin en 80 textiles. Animation spéciale: Pour toute visite de l'exposition temporaire: un thé inspiré d'une étape du voyage de Benjamin offert.