Handball : Les Vikings en déplacement à Massy à deux journées de la fin du terme

Handball Caen (Calvados) se déplace à Massy (Essonne) pour le compte de la 25e et avant-dernière journée de Proligue, samedi 13 mai 2017. Un match nul suffirait à assurer le maintien des Vikings, mais une non-victoire de Valence à Billère aussi.

Désormais complètement maîtres de leur destin après leur victoire contre Saint-Gratien Sannois deux semaines plus tôt (33-26), les Vikings de Caen (Calvados) se déplacent à Massy (Essonne) ce samedi 13 mai 2017, à deux journées du terme de la saison de Proligue. L'escouade de Dragan Mihailovic, 12e n'a en effet besoin que d'un point en deux journées pour distancer Valence, 13e et premier relégable qui doit de son côté gagner impérativement ses deux matchs, à Billère puis contre Cherbourg. Tout autre résultat les empêcherait de préserver leurs chances de rattraper les Normands.

Bon nul à l'aller

"À l'aller on avait fait un très bon nul à domicile, on a prouvé qu'on peut espérer quelque chose contre cette équipe", rappelle Alexandre Aguilar. Lors du dernier match de 2016, Caen était passé tout près de l'exploit contre le deuxième du championnat et avait passé les fêtes 10e, assez loin des soucis actuels. Massy, déjà qualifié pour les play-offs et certain d'y affronter Istres, n'abordera pas la rencontre avec la même pression.

