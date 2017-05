"Pierres en lumières": quand la nuit s'illumine

Le festival "Pierres en lumières" est né en 2009: depuis, ce rendez-vous a bien grandi et propose pas moins de 80 manifestations dans tout le Calvados. Samedi 20 mai 2017, jusqu'à une heure du matin, la nuit se parera de mille feux. Présentation.

"Pierres en lumières" met en scène la nuit et les monuments historiques : églises, châteaux ou encore moulins vont en effet dévoiler un visage autre, paré de lumières. Le but de cette manifestation est de mettre en avant la richesse de l'histoire et du patrimoine culturel normands. "Les organisateurs sont des communes, des offices de tourisme, des propriétaires ou encore des curés de paroisse, présente Anne-Cécile Vaccaro, responsable de "Pierres en lumières". Ils sont tous animés par la passion de leur patrimoine et le désir d'animer de façon originale le territoire."

Les coups de coeur

Parmi les coups de coeur d'Anne-Cécile Vaccaro, citons Aubigny, situé près de Falaise. "C'est la première fois qu'ils participent à l'événement. A Aubigny, il y a un trésor, avance la responsable. Ce sont les six orants de l'église d'Aubigny, représentant les ancêtres du château en prière. Pour cette soirée, des animations sont prévues avec un tailleur de pierres, une initiation au modelage et l'illumination, exceptionnelle, de l'église pour l'occasion. Une habitante d'Aubigny viendra également parler des orants." Les participants sont ensuite invités à cheminer avec une lanterne jusqu'au Château.

Autre coup de coeur pour cette édition 2017, le moulin illuminé de Maisoncelles-sur-Ajon: "après une balade théâtralisée et pour clôturer la soirée, explique Anne-Cécile Vaccaro, une dégustation de cidre sera proposée."

Pour retrouver l'ensemble des rendez-vous de cette manifestation exceptionnelle, plus d'informations sur le site http://pierresenlumieres.fr/

Pratique. Samedi 20 mai à partir de la tombée de la nuit jusqu'à 1h du matin. Gratuit. Pour retrouver l'ensemble des 80 lieux participants à la manifestation, rendez-vous sur www.pierresenlumieres.fr

