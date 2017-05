En Seine-Maritime, ils veulent recréer un village de l'époque viking

Un groupe de passionnés, adepte du festival North Fest et de tout ce qui touche à la culture viking, rêve de recréer en Seine-Maritime un village identique à ceux où vivaient ces guerriers du Xe siècle.

C'est un vrai voyage dans le temps que rêvent de proposer quelques passionnés de l'histoire viking de Seine-Maritime. Regroupés dans l'association Thor Park, ils lancent une cagnotte pour reconstituer un village digne de ces guerriers qui ont ravagé les terres normandes au Xe siècle.

Un financement participatif

Derrière des palissades et tours de guet, les visiteurs pourront découvrir "un drakkar, une ferme pédagogique et différentes tentes pour présenter les métiers du bois, du métal, des tissus, organiser des ateliers d'écriture runique… Si le financement participatif le permet, nous pourrions pourquoi pas installer une halle et une maison type de l'époque, avec une étable", imagine déjà Antoine Restencourt, président de l'association.

Car pour mener leur projet à terme, les apprentis vikings ont lancé une cagnotte en ligne. L'objectif est d'abord de proposer un premier aperçu du futur parc grâce à "un village témoin de 4 000 m2" lors du prochain festival Norh Fest, qui se déroulera samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 à la Chapelle-Saint-Ouen (Seine-Maritime).

Un spectacle au plus près de la vérité historique

"Ce sera quelque chose de très historique mais aussi spectaculaire, à la façon Puy du Fou mais plus proche de la réalité, tout en conservant une part d'émotion", précise Antoine Restencourt. Pour coller au maximum au passé, une historienne et archéologue spécialiste de la culture viking planche sur le projet et les organisateurs ont visité différents musées dédiés, notamment au Danemark.

Le Thor Park, qui devrait voir le jour, si tout se passe comme prévu, sur les boucles de la Seine, serait ouvert six mois dans l'année. Le lieu exact reste encore à trouver: l'espace devra être suffisamment grand pour accueillir différents spectacles et les visiteurs que les créateurs espèrent nombreux.

"Je crois que les Normands sont très attachés à leurs racines, assure Antoine Restencourt. Les vikings ne sont pourtant pas très représentés dans le coin. Sans être un intégriste de la culture viking, tout le monde peut y trouver une réponse à un besoin d'évasion, d'aventure…" Optimiste, il espère que le Thor Park ouvrira ses portes "d'ici trois ou quatre ans".

