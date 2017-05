Hockey sur glace: les Dragons de l'équipe de France réalisent un exploit historique face à la Finlande

Dimanche 7 mai 2017, l'équipe de France a réalisé un exploit historique en s'imposant face à la Finlande dans leur 2ème match de poule des Championnats du monde de hockey sur glace. Les joueurs des Dragons de Rouen étaient de la partie.

C'est une victoire historique qu'a accomplie l'équipe de France ce dimanche 7 mai 2017, à l'Accor Hotel Arena (Paris), en s'imposant pour la première fois de son histoire face à la Finlande et sur un très beau score: 5-1. Une victoire historique lors de son 2ème match de poule des Championnats du monde de hockey sur glace à laquelle ont participé cinq des six Rouennais présents en sélection.

Une très belle victoire

Seul Florian Chakiachvili manquait à l'appel de cette belle victoire (même si celui-ci avait participé à la défaite la veille samedi 6 mai 2017 face à la Norvège 3-2). Damien Raux, Olivier Dame-Malka, Sacha Treille, Loïc Lampérier et Jordann Perret auront donc été héroïques en dominant l'équipe Finlandaise.

"On s'était dit que la meilleure des façons de les embêter c'était de tenir le score serré le plus longtemps possible, être solides défensivement et exploiter les contres au maximum, c'était le scénario parfait", raconte Loïc Lampérier. Mais le joueur des Dragons de Rouen relativise: "la route est encore longue, il va falloir réitérer ce genre de performances".

Ambiance exceptionnelle

Réussir à faire flancher les Finlandais, troisième nation mondiale, c'était un défi de taille. "Une victoire 5-1 est complétement inespérée, confie Loïc Lampérier, on va profiter et se concentrer avant de rencontrer la Suisse. Le plus important est de se maintenir. L'ambiance était exceptionnelle, dès qu'on est monté sur la glace on a eu des frissons et ça nous a bien aidés."

Après une journée de repos, les Bleus retrouveront la glace de Paris Bercy ce mardi 9 mai avec leur 3ème rencontre du tournoi face à la Suisse à partir de 20h15.

