Une nouvelle tablette tactile géante au Centre Juno Beach à Courseulles

Ouverte le 1er mars 2017, l'exposition temporaire du centre Juno Beach de Courseulles-sur-Mer (Calvados) "De Vimy à Juno: Mémoires des Canadiens en France" est accompagnée d'une tablette géante de 55 pouces à utiliser en famille. Le dispositif comporte plusieurs mini-jeux visant à retracer l'histoire de trois familles canadiennes et une Française de la bataille de Vimy à nos jours.

The mounting of @JunoBeachCentre's new From #VimytoJuno temporary exhibition is underway and will be ready for the grand opening on March 1! pic.twitter.com/2qHf6RdOIu