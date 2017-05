Faite du tricot dans la gare SNCF de Rouen

À Rouen (Seine-Maritime), Sophie Neykov pousse son chariot dans la Gare SNCF toute l'après-midi du vendredi 5 mai 2017. À la place des croissants et des cafés, des pelotes de laine et des aiguilles à tricoter! Ses kits de tricot devraient partir comme des petits pains.

Elle s'y est mise pendant l'été 2015, par une longue après-midi d'été pluvieuse, et depuis, elle en a fait son métier. Sophie Neykov, Rouennaise, la trentaine dynamique et enjouée, créée et vend des kits de tricot. Vendredi 5 mai 2017, elle déambule dans la Gare SNCF de Rouen avec un chariot de pelotes de laine pour sensibiliser les voyageurs à ce loisir créatif. " Avant de m'y mettre, je pensais que c'était difficile de tricoter, mais je me suis aperçue qu'avec de bons matériaux adaptés à son niveau, c'était inratable". Sur son site internet, on trouve des pelotes et des aiguilles, vendues en kit avec un mode d'emploi, mais aussi des vidéos tutorielles. "J'essaie de simplifier au maximum, l'idée étant de réussir sa création". Il y en a pour tous les niveaux, débutant comme tricoteur confirmé!

Le tricot? C'est stylé!

Sensible à la mode, Sophie Neykov fait le tour des salons et des boutiques pour suivre la tendance. "Le tricot n'a rien de ringard, et je propose des kits vraiment stylés, avec les couleurs du moment, explique-t-elle. Même les ados s'y mettent!" Le kit gagnant du moment? C'est la manchette rock, un bracelet tricoté avec des clous insérés. "Les jeunes l'adorent!"

Intergénérationnel

Toucher tout le monde, même les plus jeunes, c'est un objectif auquel Sophie tient. "Je vois des grands-mères tricoter avec leurs petits-enfants, des mamans s'y mettre avec leurs ados, je trouve ça génial. Je suis sûre que le tricot est vecteur de lien". Entre les générations, mais pas que. "À l'avenir, j'aimerais beaucoup proposer des cours de tricot, dans les Mairies, les écoles, en partenariat avec des associations, pour créer du lien entre les gens."

Prendre le temps de se poser

Et si avec son entreprise Far Tricot Spirit, Sophie n'a pas franchement le temps de s'ennuyer, elle n'oublie pas pour autant de se poser… avec ses aiguilles à tricoter. "On vit dans un monde qui va à 200 à l'heure. Tricoter, c'est prendre le temps, ralentir, faire une pause, se vider la tête, ne penser à rien". Le tricot, tout un art de vivre!

