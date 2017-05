Basket : Fin de saison en apothéose pour Mondeville qui écrase Basket Landes (76-52)

Basket Pour son dernier match de la saison lundi 8 mai 2017, l'USO Mondeville n'a fait qu'une bouchée du Basket Landes (76-52) et termine sa saison à la 5e place de Ligue Féminine. À l'issue du match, un hommage a été rendu aux joueuses sur le départ.

La magnifique saison 2016-2017 de l'USO Mondeville (Calvados) s'est achevée de la plus belle des manières ce lundi 8 mai 2017, lors d'une retentissante victoire contre Basket Landes, 76-52, qui permet aux Normandes de terminer la saison à la 5e place de Ligue Féminine. Alors que la rencontre avait démarré dans la joie, avec une Halle Bérégovoy pleine et des joueuses aux cheveux teints en rouge, Mondeville a vite pris les commandes du match.

21 points consécutifs dans le premier quart

Alors que l'USOM était menée 6-8 après 2 minutes de jeu, les joueuses de Romain L'Hermitte ont tout simplement gagné le match dans le premier quart en inscrivant 21 points consécutifs pour mener 27-8 à l'issue des 10 premières minutes. La suite est plus équilibrée (10-9 puis 20-24) et le dernier quart (19-11) est marqué par la fête et les acclamations du public quand Marième Badiane, puis Michelle Plouffe et enfin KB Sharp, sortent une dernière fois du terrain.

Badiane, Sharp, Plouffe et Millavet honorées par Romain L'Hermitte et le public

Leur entraîneur a tenu à adresser un message à chacune:

"Marième était venue ici pour se développer, elle est finalement devenue l'une des meilleures si ce n'est la meilleure intérieure de France."

"Michelle est une joueuse de l'ombre, l'incarnation de la culture canadienne, c'est une vraie guerrière qui ne lâche jamais rien."

"Quand vous êtes coach il y a plusieurs personnes autour de vous: vos joueuses, vos amis et votre famille. KB c'est les 3 à la fois."

Enfin Lysa Millavet, au club depuis 2010 et dont l'avenir est encore incertain n'a pas été oubliée: "C'est la joueuse idéale et surtout la coéquipière idéale: très travailleuse et toujours positive. Si on devait récompenser la meilleure coéquipière de LFB ce serait sûrement elle."

Kim Gaucher future capitaine

Si l'avenir de l'USOM s'écrira sans ces joueuses, Kim Gaucher-Smith sera, elle, bien là et sera la capitaine de cette nouvelle équipe. Déjà capitaine de sa sélection canadienne, l'ailière de 32 ans va connaître cette distinction en club. "Je ferai tout pour succéder à KB de la meilleure de manières même si la trace qu'elle a laissée est immense. Des joueuses exceptionnelles partent mais les jeunes de l'équipe, Lisa Berkani, Loreen Kerboeuf, Katya Mosengo et Ana Tadic sont déjà impressionnantes et peuvent encore beaucoup progresser."

Malgré le départ de joueuses majeures, le meilleur est peut-être à venir pour Mondeville.

A LIRE AUSSI.

Basket (LFB) : Mondeville éliminée avec les honneurs par Villeneuve-d'Ascq (68-81)

Basket, quarts de finale de LFB. Mondeville a de bonnes raisons d'y croire

Basket: KB Sharp quitte également Mondeville