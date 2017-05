Calvados: Louis Cabouret, un nouveau jeune prêtre pour Caen [photos]

Louis Cabouret, 31 ans, a été ordonné prêtre dimanche 7 mai à la cathédrale de Bayeux (Calvados). Il est missionné sur la ville de Caen au côté du père Laurent Berthout.

Une cérémonie singulière

C'est un événement pour l'Eglise Catholique: la dernière ordination remonte à 2016 et c'était Quentin Leclercq, un jeune Caennais de 29 ans qui était devenu prêtre.

Louis Cabouret est diacre depuis janvier 2016 et a exercé son diaconat sur la paroisse de la Sainte Trinité à Caen. (les églises Saint Jean, Saint-Michel et Saint-Gilles) C'est sur cette même paroisse qu'il est missionné en tant que nouveau prêtre. En plus de ses autres missions, le jeune prêtre est aumônier de l'école Notre Dame à Caen.

Monseigneur Boulanger, évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux a insisté durant son homélie sur le caractère singulier d'une telle cérémonie: "Alors que nous sommes dans une culture de l'éphémère, Louis s'engage pour la vie.".



Louis Cabouret, nouveau prêtre du diocèse de... par MancheLibre

Bio du nouveau prêtre

Louis Cabouret, 31 ans, est originaire de Touques. Après deux années à la fac de médecine à Caen et une licence de biologie à I.C.E.S à La Roche-sur-Yon il entre au séminaire de Caen en 2010.

"Je veux être de ceux qui croient fermement que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je veux aussi dire : oui cette vie est heureuse et je la désire" explique-t-il dans une lettre à l'évêque, pour demander l'ordination sacerdotale.

