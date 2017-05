Élections législatives : Joaquim Pueyo est candidat

Le député-maire PS sortant d'Alençon est candidat à sa succession, dans le cadre de l'élection législative des 11 et 18 juin 2017. Il l'annonce ce lundi 8 mai 2017, au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle.

Joaquim Puyeo, député-maire PS d'Alençon annonce ce lundi 8 mai 2017 dans un communiqué, qu'il sera candidat à sa succession sur la première circonscription de l'Orne (Alençon/Domfront) lors des élections législatives des 11 et 18 mai prochains.

"Après avoir élu le Président de la République, nos concitoyens auront dans quelques semaines à élire leurs Députés, explique-t-il. Les Français aspirent à être rassemblés. C'est dans ce même esprit que j'ai toujours exercé mes mandats locaux et au cours de ces cinq dernières années assumé les fonctions de Député au service de notre territoire."

Joaquim Pueyo est candidat

Le candidat explique: "C'est dans un contexte de nécessaire rassemblement des forces progressistes que je suis candidat au titre de la première circonscription de l'Orne lors des prochaines élections législatives. Je réponds ainsi en étant candidat aux attentes de nombreux habitants et aux multiples sollicitations de tout horizon dont je fais l'objet.

Au cours de la prochaine mandature, il faudra en premier lieu relever des défis, convaincre, susciter l'adhésion au-delà même d'un premier socle présidentiel, incarner l'ouverture, allier expérience et renouveau, conforter certaines politiques et innover, prendre en compte les différentes sensibilités, se montrer respectueux des engagements pris dans le cadre d'un pacte majoritaire.

C'est dans un esprit d'unité, d'ouverture et de rassemblement que j'invite celles et ceux qui le souhaitent à s'inscrire, dès à présent, dans cette dynamique et à me rejoindre."

Joaquim Pueyo:

Elu député, il quitterait la mairie d'Alençon

C'est donc la fin de longues hésitations de la part de Joaquim Pueyo, frappé comme tous les parlementaires, par la loi anti-cumul. S'il est réélu député, Joaquim Pueyo devra démissionner de son mandat de maire d'Alençon et de président de la Communauté Urbaine. Il peut en revanche devenir premier adjoint et premier vice-président de ces deux collectivités.

Huit candidats sont désormais déclarés sur cette première circonscription de l'Orne.

