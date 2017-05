Courses à obstacles : découvrez la Haute Folie à Martinvast dimanche 14 mai

La Haute Folie comporte 25 à 35 obstacles le long d'un parcours de 6 à 10 km, il s'agit de la première édition.

L'association " Martinvast Festivités " et l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Manche (UDSP 50), en partenariat avec la SCI du Château de Martinvast, vous invitent dans le magnifique parc du château pour une course à obstacles dont la première édition se tient ce dimanche 14 mai 2017.

C'est une course à obstacles fun et sportive, en individuel ou par équipe ou les coureurs vont apporter encore plus de couleurs dans le parc botanique, et venant pour la plupart, déguisés.

Plusieurs parcours vous attendent, dont un pour les enfants.

André Picot, en charge de l'organisation au micro Tendance Ouest de Wilfried.

Retrouvez toutes les infos sur la-haute-folie.org