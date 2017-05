Dans l'Eure, Macron l'emporte malgré les 45.5 % de Marine Le Pen 

Dans le département de l'Eure, la candidate frontiste confirme son avance du premier tour et réaliste un très beau score, notamment dans les petites villes rurales.

45,5%. C'est le score final que décroche Marine Le Pen dans l'Eure au soir du second tour de l'élection présidentielle ce dimanche 7 mai 2017. La candidate frontiste confirme ainsi la belle avance qu'elle avait déjà amorcée lors du premier tour au terme duquel elle avait frôlé les 30% des suffrages exprimés.

Macron et Le Pen au coude à coude

À Evreux, Emmanuel Macron remporte le scrutin haut la main avec 69,70% des voix. À Pont-Audmer, le nouveau Président de la République décroche 57,85% des suffrages, à Val-de-Rueil, où l'abstention était de 37,86%, il compte 62,74% des voix.

Sur le département, la participation est de :

• 22% d'abstention

• 77,24 de votants

• 8,88% de blancs ou nuls



Les résultats sont :

• Emmanuel Macron : 54,35%

• Marine Le Pen : 45,65 %



Les législatives : un troisième tour où tout n'est pas joué

Du côté, des Républicains, Bruno Le Maire, candidat déçu de la primaire et soutien un temps de François Fillon avant de quitter son équipe de campagne, a été parmi les premiers à réagir :

.@TF1 @EmmanuelMacron Mettons de côté nos querelles partisanes pour faire de ce quinquennat un quinquennat utile pour la France ! #Présidentielle2017 — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 7 mai 2017

Pour Marc-Antoine Jamet, secrétaire fédéral du PS, "le score de Marine Le Pen est plus bas qu'elle ne l'espérait, mais cela ne se vérifie pas hélas dans notre département dont on mesure à quel point il est malade, gouverné qu'il est par la droite des villes, au Conseil départemental et à la Région..."

Déçu, Philippe Canuel, militant FN, explique lui que "le combat continue de toute façon. Cela me fait bien peut de voir Macron en tête car on a vu ce qu'il a fait avec M. Hollande... Là, ce qui s'annonce est encore pire, c'est la déréglementation de tout."

A LIRE AUSSI.

Présidentielle : deux candidats "anti-système" mais que tout oppose en lice pour la présidence

"Peste ou choléra": ces Français qui refusent de choisir entre Macron et Le Pen

Présidentielle: duel Macron-Le Pen au second tour selon des estimations