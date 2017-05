Second tour de l'élection présidentielle : malgré les résultats, les partisans du Front National ne perdent pas espoir

Dimanche 7 mai 2017, une quarantaine de personnes s'étaient rassemblés au QG du Front National de Rouen (Seine-maritime). A l'annonce des résultats, les militants, bien que déçus, ne se laissent pas abattre. Les élections législatives seront leur nouveau combat.

À 20h les partisans aux Front National on les yeux rivés sur l'écran de télévision. Ils se sont réunis au QG du Front National de Rouen (Seine-Maritime) pour les résultats de ce second tour de l'élection présidentielle. À l'annonce des résultats, la pression monte mais les partisans restent confiants.

Une défaite qui reste une victoire pour le Front National

Bien qu'Emmanuel Macron soit élu président de la République, Marine Le Pen obtient 37,7 % des voies (estimation à 22h). Pour Guillaume Penelle, sécrétaire général du FN 76, c'est une évolution : "c'est un score encore jamais réalisé. Nous avons la majorité absolue dans pas mal de communes rurales. Le principal était d'être présent et force d'opposition", affirme-t-il. Bien que dans l'assemblée certains ne cachent pas leurs mécontentements, la plupart relativise rapidement. Pour Stacy Blondel, responsable de 10ème circonscriptions pour le Front National : "C'est quand même une victoire d'arriver au second tour, Marine fait toujours plus de score ".

Un nouveau combat pour le Front National : les élections législatives

Les partisans du Front National ne se laissent pas abattre et préparent déjà les prochaines élections : les élections législatives qui auront lieu le 11 juin 2017. En effet pour eux "la partie n'est pas finie". Selon Guillaume Penelle "le but est désormais d'avoir un maximum de députés du Front National".

