Après l'annonce de l'élection d'Emmanuel Macron, ce dimanche 7 mai 2017, le maire de Caen (Calvados) Joël Bruneau

Le maire de Caen Joël Bruneau se dit rassuré, mais conscient que "le plus dur commence pour Emmanuel Macron". Il défend le programme porté par les Républicains et François Fillon et souhaite qu'il soit le socle de celui qui sera présenté par son parti aux législatives.

