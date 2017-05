Présidentielle: participation de 28,23% à midi

La participation à midi au second tour de l'élection présidentielle opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen s'élève à 28,23%, a annoncé le ministère de l'Intérieur, un niveau quasi stable par rapport à celui du premier tour (28,54%).

La participation est toutefois en baisse par rapport au second tour de l'élection présidentielle de 2012, qui s'élevait à 30,66% à la même heure.

Elle est également nettement inférieure à la participation à midi en 2007 (34,11%) mais supérieure à celle de 2002 (26,19%).

Les cinq départements avec le plus fort taux de participation à la mi-journée sont le Gers (37,56%), la Haute-Marne (35,93%), l'Aude (35,65%), les Hautes-Pyrénées (35,45%) et les Alpes de Haute-Provence (35,22%).

Les cinq plus faibles taux départementaux de participation sont en Seine-Saint-Denis (19,54%), Val-de-Marne (19,84%), dans les Ardennes (21,02%), à Paris (21,79%) et dans le Val d'Oise (22,16%).

A l'exception de la présidentielle de 1965 et surtout de celle de 1969, la participation du second tour est plus élevée qu'au premier à la présidentielle.

Le prochain pointage du ministère de l'Intérieur aura lieu à 17H00.

A LIRE AUSSI.

Fillon, plébiscité, sera le champion de la droite en 2017

Primaire de la droite: la bataille touche à sa fin, Fillon favori

Le Pen à l'attaque sur le terrain alors que Macron temporise

f.16[1] TDO-CINEMA-TEST_1