Présidentielles en Normandie : Un fauteuil pour deux, le second tour se joue ce dimanche

Il reste deux candidats pour ce second tour des élections présidentielles. Le nom du prochain chef de l'État français sera connu à 20h, sur Tendance Ouest lors d'une soirée exceptionnelle dès 19h.

Près de 47 millions de Français dont 2 400 000 Normands sont appelés aux urnes ce dimanche 7 mai pour le second tour de l'élection présidentielle ou deux candidats s'affrontent, Marine Le Pen pour le Front National et Emmanuel Macron pour En Marche. Les Français choisissent ainsi le huitième président de la Ve République.

Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h ce matin et jusqu'à 19h, 20h dans les grandes villes.

Marine Le Pen est arrivée en tête en Normandie à l'issue du 1er tour

En Normandie, où droite et gauche étaient au coude à coude lors des dernières élections régionales, Marine Le Pen est arrivée dimanche en tête lors du 1er tour de l'élection présidentielle avec 23,93 %, devant Emmanuel Macron 22,36 % qui la devançait au plan national.

La candidate du Front national a réalisé son meilleur score dans l'Eure avec 29,31 %.

En Seine-Maritime, le département normand le plus peuplé et le plus industrialisé, Marine Le Pen est également arrivé en tête et frôlait les 25 %. Jean-Luc Mélenchon arrivait en deuxième position avec 22,20 %.

Dans l'Orne, c'est François Fillon qui est arrivé en tête du premier tour avec 24,74 %.

Dans la Manche, le candidat des Républicains a obtenu 21,59 %, devant la candidate frontiste (20,51 %) mais derrière Emmanuel Macron (24,85 %).

Dans le Calvados, il est arrivé également en deuxième position (20,50 %), de très peu devant Marine Le Pen mais nettement derrière le candidat d'En Marche!.

