Humour: Giroud et Stotz au théâtre À l'Ouest à Rouen

Les humoristes Cécile Giroud et Yann Stotz se prêtent à une joute verbale et musicale dans un spectacle délicieusement absurde baptisé Classe à découvrir au théâtre à l'ouest à Rouen (Seine-Maritime) les 18, 19 et 20 mai 2017.

Crée il y a trois ans, dans ce duo humoristique, Cécile Giroud et Yann Stotz entretiennent un perpétuel pugilat verbal en tentant d'imposer à l'autre leurs choix musicaux.

Yann, comment est né ce duo?

"Cécile avait commencé en trio avec Florence Foresti dans les Taupes model, et moi en solo. Nous nous sommes rencontrés à un festival d'humour et nous nous sommes trouvés. Si nos goûts sont différents, notre humour est commun. Cécile dans son spectacle solo sous couvert de grande dérision s'engageait sur des sujets de société. Quant à moi, j'apprécie l'humour loufoque façon Monty python ou Jerry Lewis. Nous nous sommes vite plu et nous avons souhaité faire rire ensemble."

Comment fonctionne le duo sur scène?

"Nous incarnons deux énergumènes qui essayent de faire un spectacle élégant mais quand l'un y parvient, l'autre provoque systématiquement un dérapage. À tour de rôle nous sapons les efforts de l'autre. Nous cultivons le burlesque et l'absurde dans ce spectacle de music-hall. Sur scène c'est un véritable combat de coq. On s'invective constamment."

Pourquoi avoir choisi le genre du Music-hall?

"C'est ainsi que nous concevons le spectacle. Cela permet de brasser différents genres et de nous adonner à la chanson et aux imitations que nous affectionnons particulièrement. J'ai un faible pour Reggiani et Cécile adore imiter Véronique Sanson et jouer du piano. Dans le spectacle chacun tente d'imposer à l'autre ses goûts musicaux ce qui déclenche une joyeuse anarchie. On marie de nombreux styles musicaux du swing à la chanson française mais nous aimons surtout les grands écarts passant d'un humour fin à un humour gras sans aucune transition"

Pratique. Les 18,19 et 20 mai à 20h. Théâtre à l'Ouest à Rouen. Tarif 20€. www.theatrealouest.fr

