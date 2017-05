L'Agenda en Normandie : lundi 15 mai

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

Le conseil départemental de la Manche et la Fondation du patrimoine co-organisent, à l'occasion de la 7e édition de " Pierres en lumières ", une découverte nocturne du patrimoine de la Manche, ce samedi 20 mai 2017, de 20h00 à 1h00 du matin. 53 sites, répartis sur l'ensemble du département proposent des animations originales et conviviales pour " faire vivre les vieilles pierres ": visites guidées, concerts, circuits découvertes, performances artistiques et même démonstrations d'artisans. Plus d'infos sur manche.fr.

D'où vient-on, au bout du "conte"? Pour sa 3e édition, le festival des contes en Cotentin à Vicq-sur-mer explore le chant des langues, pour laisser résonner la parole comme puissance poétique, fruit des cultures et richesse des partages. Des spectacles pour petits et grands ce samedi 20 ma 2017.

CALVADOS

Julien Courbet revient avec un spectacle 100 % nouveau mais quelque chose a changé Julien vient d'avoir 50 ans. Comme tous les hommes de 50 ans… sa tête et son corps ne sont plus d'accord, - les poils se mettent à pousser, il découvre le sport, il a des ados à la maison, il est marié depuis 20 ans… Venez découvrir son nouveau one-man-show ce vendredi 19 mai 2017 à Luc sur Mer au Casino et ce samedi 20 mai 2017 au Casino de Villers sur Mer.

Ce samedi 20 mai 2017 c'est la nuit européenne des musées, entrée et animations gratuites pour tous, de 18h à minuit au Musée de Normandie à Caen. Participez à des chasses au trésor théâtralisées au château ou encore à des visites mystères des collections archéologiques du musée. Toutes les infos sur nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr.

ORNE

La Luciole à Alençon offre carte Blanche au festival Art Sonic de Briouze ce vendredi 19 mai 2017. Retrouvez Albatross, AudioFILM et Rudder en concert gratuit à partir de 19h. Toutes les infos sur chacun de ces groupes sur laluciole.org.

Participez à la nuit des Musées et à Pierres en lumières à Flers ce samedi 20 mai 2017. Assistez à une prestation de lightpainting avec David d'Oxyjeunes ainsi qu'une sculpture lumineuse avec Thierry Aurégan, à un concert de musiques actuelles avec le RAVE, un spectacle créé sur commande auprès de Passeurs de rêves et un spectacle pyro avec l'association CHK1. Plus d'infos sur flers-agglo.fr.