De la pluie pour ce 1er jour de week-end prolongé en Normandie

C'est la pluie qui s'impose pour ce premier jour de ce week-end prolongé du 8 mai en Normandie avant une amélioration progressive.

Le temps se dégrade franchement pour ce samedi 06 mai 2017 avec des pluies soutenues sous une perturbation active qui s'étire de la Bretagne jusqu'en Normandie.

Des pluies bénéfiques pour les terres

Une zone pluvieuse malvenue pour débuter ce week-end prolongé du 8 mai, mais bienvenue pour notre région qui a besoin d'eau.

Les cumuls pourraient atteindre les 20 à 40 litres d'eau au m2.

Les températures ne dépasseront pas les 12° à Flers et L'Aigle dans l'Orne, 13° à Cherbourg et Saint-Lô dans la Manche et Alençon (Orne), 14° attendus à Évreux (Eure) et 15° à Rouen (Seine-Maritime).

Retour progressif des éclaircies

Le ciel deviendra plus agréable dimanche 07 mai avec le retour progressif des éclaircies qui devront batailler avec des nuages, lundi 08 mai sera du même tonneau.

