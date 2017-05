Les scouts de Criquetot-Goderville fêtent leurs 40 ans

Le scoutisme a toujours la côte. Les Scouts de France existent depuis 1920 (mixtes depuis 2004, devenant Scouts guides de France), rassemblant 80 000 jeunes sur toute la France. Dimanche 7 mai et lundi 8 mai 2017, le Groupe Roland-Pierre de Criquetot-Goderville (entre Le Havre et Fécamp en Seine-Maritime) fête ses 40 ans.

Le scoutisme propose aux jeunes une vie dans la nature : apprendre l'autonomie par le jeu et développer le caractère par des actions caritatives. En Normandie, il existe une soixante de groupes et rien que sur l'ancienne Haute-Normandie, il y a 1 700 scouts.

Scouts et tradition

Dimanche 7 et lundi 8 mai 2017, le Groupe Roland-Pierre de Criquetot-Goderville (Seine-Maritime) fête ses 40 ans à la ferme de l'étoile, à Houquetot. Un week-end dans la plus pure tradition, avec pique-nique, messe, kermesse, jeux et veillée autour d'un feu de camp. 200 à 300 scouts et anciens scouts sont attendus pour l'occasion.

Le scoutisme séduit les familles

Le groupe compte 136 membres. Un beau succès puisqu'il existe d'ailleurs une liste d'attente. Le scoutisme est redevenu à la mode avec des valeurs d'entraide, de respect et de partage. Elles attirent les familles qui veulent occuper leurs enfants.

Écoutez David Guédon, responsable de groupe adjoint à Criquetot-Goderville :

Il existe une soixantaine de groupes Scouts guides de France en Normandie. Renseignements ici