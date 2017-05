Le Trail de T'Cheu Nous ! à Sciotot ce dimanche

Ce dimanche 7 mai 2016 aura lieu une nouvelle édition du trail de T'cheu nous à Sciotot (Manche), avec deux épreuves à la clé.

L'association "Courir c'est le pied" propose le troisième Trail de T'Cheu Nous dimanche 7 mai 2017. Venez courir pour le plaisir de partager un moment convivial et sportif avec d'autres "trailleurs".



Trois épreuves sont proposées :



- Le premier départ s'effectuera à 9h15 pour une course longue de 26 km

- Le second départ est prévu à 9h30 sur une distance de 13 km

- Et une randonnée est proposée pour les plus calmes avec un départ à 9h40



Joie, sport, rencontres et dépassement de soi, sont les maîtres mots, comme l'explique Michel Brisset, président de l'association :





Pratique. facebook.com/traildetcheunous/