Bonne table. Pas de Fraise à Noël, rive droite à Caen

En avril 2017, un restaurant dédié aux produits locaux a ouvert ses portes à Caen (Calvados). Une belle découverte.

Une déco industrielle savamment mise au goût du jour, dans un vaste entrepôt très bien aménagé et aéré. Un mode self-service qui conviendra à tous ceux qui n'aiment pas attendre entre les plats. Des produits locaux essentiellement, et donc de saison. Et des plats qui changent tous les jours. D'ailleurs, et c'est à noter, le surplus est au quotidien proposé à emporter et à moins 30 %. Il suffit de suivre la page Facebook du restaurant pour savoir ce qui reste. Attention, certains prendront vite une mauvaise (bonne) habitude à ne plus cuisiner chez eux le soir !

Fraîcheur quand tu nous tiens

Au petit matin, les plats du jour sont également présentés sur la page Facebook et sont bien sûr à retrouver au comptoir. La fraîcheur prime : sauté de veau aux olives, filet de bar sauce meunière et gratin dauphinois pour les végétariens, lors de notre passage. Les plats chauds sont servis dans des assiettes couvertes pour éviter qu'ils ne se refroidissent.

Un peu plus tôt en entrée, tout avait pour le mieux commencé avec des poireaux sauce tartare. Une soupe printanière, un oeuf cocotte au lard fumé, une terrine de campagne noisette et une quiche normande étaient également au menu du jour. La maison soigne également ses desserts. Et ce n'est pas parce que c'est local que c'est sans goût. Pour preuve l'excellente compote de pommes ou la pana cotta au pain d'épices. Il ne restait plus qu'à payer une note de 12,50 € pour la formule entrée-plat ou plat dessert. À noter également, le sandwich à partir de 7 €.

Pratique. 9 rue Raymonde Bail, à Caen - Tél. 06 22 03 31 20

