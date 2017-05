Hollande souhaite le score "le plus élevé" pour Macron

François Hollande a estimé vendredi qu'il "fallait" qu'Emmanuel Macron obtienne "le score le plus élevé" au second tour de la présidentielle dimanche.

"Il faut qu'il y ait le score le plus élevé pour Emmanuel Macron et donc, forcément, le plus bas pour l'extrême droite", a déclaré le président sortant en marge d'une visite à Campsas (Tarn-et-Garonne).

"Ce qui va compter, c'est le score, le résultat, l'ampleur", a-t-il dit.

Le président socialiste a à ce titre évoqué son "regret" que "le FN soit à ce niveau et qu'il soit au second tour".

"J'ai le regret de ne pas avoir convaincu les Français de ne pas faire ce choix, même s'ils ne l'ont pas fait puissamment".

