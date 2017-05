Football: Quevilly Rouen Métropole se déplace à Béziers en espérant valider sa montée

Vendredi 5 mai 2017, Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) se déplace à Béziers pour le compte de la 32ème journée de National. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h.

Après avoir été battu 2-0 à Diochon face à Marseille Consolat, ce qui a stoppé la série de vingt matchs sans défaite, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) traversent la France pour affronter Béziers vendredi 5 mai 2017 pour le compte de la 32ème journée de championnat de National.

Toujours leader mais avec plus que trois points d'avance sur le 2ème Châteauroux et cinq sur Lyon-Duchère, les Rouges et Jaunes peuvent espérer valider dès ce soir leur montée en Ligue 2 ou au minimum une participation au barrage d'accession en cas de victoire et de contre-performance de Dunkerque, le quatrième.

Ne pas laisser de place au doute

Et face à une équipe 10ème du classement, les Normands auront l'opportunité de prendre les trois points de la victoire face à cet adversaire moins bien classé. Mais méfiance tout de même car Béziers avait su poser des difficultés lors du match aller au stade Robert Diochon, une rencontre qui s'était terminée sur le score de 1-1.

Lors de la dernière journée, Béziers à également fait match nul aux Herbiers 1-1. Tous les espoirs sont donc permis aux joueurs de Manu Da Costa qui devront démontrer que la défaite face à Marseille Consolat était juste une erreur de parcours.

