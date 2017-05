À Rouen, les olympiades de sciences de l'ingénieur ont rendu leur verdict

Ce jeudi 4 mai 2017 avait lieu la finale des Olymiades de sciences de l'ingénieur pour les élèves de l'Académie de Rouen (Seine-Maritime). Une compétition qui a permis de révéler le potentiel de certains inventeurs de demain.

Ils étaient près de 200, tendus, réunis dans le même amphithéâtre de l'IUT de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime). Après avoir présenté leurs projets respectifs, des lycéens des établissements techniques de l'Académie de Rouen attendaient ce jeudi 4 mai 2017 le verdict du jury.

Par petits groupes de deux à quatre élèves, ils ont travaillé pendant toute l'année scolaire à une avancée technologique et à l'élaboration d'un prototype. Même si ces élèves sont déjà sensibilisés aux métiers techniques, le but est de les attirer vers le métier d'ingénieur. Pour Thomas Levavasseur, président de l'Union des professeurs de sciences et techniques industrielles et organisateur du concours, "l'idée, c'est de promouvoir les filières de sciences de l'ingénieur et de créer des vocations."

Des idées pour simplifier le quotidien

Comme dans tout concours, le jury a dû départager les participants et désigner un vainqueur. Et c'est à l'unanimité que les quatre élèves de lycée Modeste Leroy d'Évreux (Eure) ont raflé la mise avec un projet de plastron destiné à améliorer le quotidien des personnes malvoyantes.

"On peut le prévenir de l'arrivée d'un obstacle pour remplacer la canne ou le chien d'aveugle, expliquent les vainqueurs. Avec des capteurs et des vibreurs, on peut retransmettre l'information." Leur prototype a été salué par le jury, notamment parce que l'outil pèse moins d'un kilo tout en étant équipé d'un panneau solaire pour être tout à fait autonome. C'est avec ce projet que les quatre camarades espèrent remporter la finale nationale qui aura lieu le 17 mai en région parisienne.

La liste des lauréats pour l'académie de Rouen

• 6e Lycée La Châtaigneraie de Mesnil-Esnard, avec un projet d'appareils sportifs qui récupèrent l'énergie

• 5e Lycée Guy de Maupassant de Fécamp, pour une ruche connectée

• 4e Lycée Anguier d'Eu, avec un jeu de Puissance 4 doté d'une intelligence artificielle

• 3e Lycée Ferdinand Buisson d'Elbeuf, avec une station de mesure de la qualité de l'air nomade et connectée

• 2e Une autre équipe du lycée Guy de Maupassant de Fécamp, avec un piège à frelons asiatiques

• 1er Lycée Modeste Leroy d'Évreux pour le plastron de guidage des personnes malvoyantes



