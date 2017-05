L'Agenda en Normandie : vendredi 12 mai

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

Ce samedi 13 mai 2017 engagez-vous dans une randonnée à Doville. Partez à la (re) découverte du Mont de Doville, au profit du Téléthon! Marchez sur ses tapis de bruyères et ses ruines pittoresques. Au sommet, affûtez votre regard aux 4 points cardinaux pour repérer les marais, les sommets, les grands bois et les Îles anglo-normandes. Deux parcours possibles: 9km ou 11km. Rendez-vous à l'église de Doville. Goûter à l'issue de la randonnée.

Samedi 13 et dimanche 14 mai 2017 rendez-vous à la salle des fêtes de Cherbourg pour l'événement La Polle en fait tout un monde. Ces deux journées sont un grand forum au cours duquel les différentes cultures sont mises en avant via des ateliers. La Russie avec les cours de russe, l'Arabie avec sa cuisine et sa danse, l'Espagne et son flamenco, la Colombie et la Zumba, Tahiti et ses danses. Plus d'infos sur cherbourgtourisme.com.

CALVADOS

Ce vendredi 12 mai 2017 rendez-vous au Zénith de Caen à partir de 20h pour la 22e nuit du blues. Cet événement affiche une programmation riche et éclectique: du blues hexagonal avec The Barnguys et Awek, puis étasunien, avec Zac Harmon. Comptez 19 euros l'entrée, plus d'infos sur zenith-caen.fr.

Dans le cadre de la fête de l'Europe, le CREAN et Europe Direct Normandie vous proposent la semaine de l'Europe à Vire Normandie, spéciale langues. Exposition sur les langues à l'Office de Tourisme et au Point Info Jeunesse ou encore une soirée Europe et langues ce samedi 13 mai 2017 sont au programme. Contactez le CREAN pour plus d'informations.

ORNE

Ce samedi 13 mai 2017, retrouvez Olivia Ruiz en concert dès 20h30 au Quai des Arts à Argentan. Elle a une actualité forte dernièrement puisque la sortie de l'album coïncide aussi avec une comédie musicale qui s'appelle Volver dans laquelle elle joue, chante et danse. Elle est partout. Réservez vos places en vous connectant sur quaidesarts.fr.

Dimanche 14 mai 2017 participez à une balade littéraire dans les rues de Moulins-la-Marche avec des pauses lectures de textes littéraires choisis pour l'occasion. Les thèmes abordés auront un rapport avec la thématique de l'année "les arbres". Venez en famille profiter de ce moment culturel et convivial. Fin de parcours sur la motte féodale où vous partagerez un goûter avec des produits locaux, si intempéries, repli à la salle des fêtes de Moulins la Marche. Plus d'infos au 02 33 34 82 16.