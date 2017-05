Présidentielle : le Mont Saint-Michel à l'heure du choix

Au premier tour de l'élection présidentielle, le Mont Saint-Michel (Manche) a massivement voté pour François Fillon. Dimanche 23 avril 2017, 83 des 94 inscrits sur les listes électorales avaient voté. Qu'en sera-t-il dimanche 7 mai 2017 ?

C'est un lieu envoûtant, hors du temps. Parmi les plus visités au monde. Dimanche 7 mai 2017, comme partout en France, les habitants de la petite commune du Mont Saint-Michel (Manche) sont appelés aux urnes, pour le second tour de l'élection présidentielle. A l'exception de la dizaine de frères et soeurs de la Fraternité de Jérusalem, peu y résident vraiment à l'année. Le Mont Saint-Michel compte pourtant 94 inscrits !

Le Mont pour Fillon

Au premier tour, dimanche 23 avril 2017, 83 d'entre eux ont voté. Pas de quoi toutefois apporter une seule voix à Nathalie Arhaud, Philippe Poutou, Jean Lassalle ou François Asselineau. Plus de la moitié des Montois ont accordé leur suffrage au candidat déçu de la droite, François Fillon.

Comment les partisans de François Fillon reporteront-ils leurs voix au second tour ? Les résultats du scrutin au Mont Saint-Michel seront-ils à l'image du vote des partisans de droite ? Réponse dimanche 7 mai 2017, à 20 heures.

Des deux candidats à départager, seule Marine Le Pen s'est déplacée au Mont Saint-Michel durant la campagne, lundi 27 février 2017.

