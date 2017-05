Élection présidentielle : à Rouen, l'école d'ingénieurs INSA veut faire barrage au FN

A quelques jours du second tour de l'élection présidentielle, l'école d'ingénieurs INSA Rouen (Seine-Maritime) appelle ce jeudi 4 mai 2017 à faire barrage au Front National.

À quelques jours du second tour de l'élection présidentielle, l'INSA, école d'ingénieur basée à Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen (Seine-Maritime) appelle à faire barrage au Front National dans une tribune intitulée "les valeurs des INSA au service de la République".

Défense de la curiosité intellectuelle et de l'ouverture aux autres

"Nous nous battons au quotidien pour que l'esprit critique, la curiosité intellectuelle et l'ouverture aux autres soient sources d'enrichissement collectif et individuel, et pour que les valeurs de l'INSA soient plus fortes que la peur et le repli sur soi, précisent les signataires.

Au soir du 7 mai 2017, le pire serait que ces valeurs INSA soient remises en cause. Pour les défendre, nous nous exprimerons dans les urnes, en faisant barrage au Front National et à sa candidate Marine Le Pen."

Une tribune cosignée par tous les INSA de France

Cette tribune est cosignée par le directeur de l'antenne rouennaise, Mourad Boukhalfa mais aussi des directeurs des INSA de Rennes, Centre-Val-de-Loire, Lyon, Toulouse et Strasbourg. Ils rappellent notamment que "nous considérons la diversité comme un enrichissement et un moteur de performance et d'innovation, nous agissons pour former des ingénieurs, des architectes, des paysagistes et des docteurs responsables et citoyens du monde et que l'Europe est notre territoire de vie et d'épanouissement".

Mercredi 3 mai 2017, l'Université de Caen (Calvados) avait elle aussi appelé à faire barrage au Front National.

