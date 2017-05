Les salariés de Tati en grève à Mondeville

Les employés de l'enseigne Tati de Mondeville (Calvados) ont fait grève aujourd'hui, jeudi 4 mai 2017. Ils sont inquiets pour leur avenir : l'enseigne devrait être placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny.

Pas de repreneur global

Actuellement détenu par le groupe Eram, Tati est à vendre. Il y aurait actuellement six repreneurs potentiels mais chacun impose ses conditions. Et il n'y a pas de repreneur global. L'enseigne devrait donc être reprise par plusieurs acquéreurs.

Les salariés inquiets

Impossible pour le moment de savoir quels magasins les intéressent alors les salariés sont inquiets comme l'explique Linda Perrigault, salariée depuis trois ans chez Tati à Mondeville:

L'enseigne Tati emploie 1 300 salariés en France. Elle compte six magasins en Normandie en plus de celui de Mondeville: Roumare, Tourville-la-Rivière et Le Havre en Seine-Maritime, Guichanville dans l'Eure, Cherbourg dans la Manche et un autre à Arçonnay dans l'Orne.

