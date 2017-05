Travaux en Seine-Maritime : la circulation des trains interrompue ce week-end

Dans le cadre de travaux de remplacement d'aiguillages à Déville-lès-Rouen et Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Maritime), la circulation des trains sera interrompue entre le samedi 6 mai et lundi 8 mai 2017 sur plusieurs lignes.

Le week-end du 8 mai s'annonce compliqué pour les voyageurs qui comptaient partir en train en Seine-Maritime. Dans le cadre de travaux de modernisation des lignes, la SNCF annonce l'interruption de la circulation sur plusieurs itinéraires à compter du samedi 6 mai 2017 à 16h15 et jusqu'au lundi 8 mai 12h35.

Des bus de substitution

Des itinéraires de remplacements seront mis en place grâce à des bus sur les trajets:

• des Intercités entre Rouen et Le Havre

• des TER entre Rouen et Yvetot

• des TER entre Clères et Rouen



La SNCF estime de fait l'allongement des temps de trajet de 30 à 60 minutes.

Quatre aiguillages changés

Ces trois jours de travaux permettront de changer quatre aiguillages sur les communes de Déville-lès-Rouen et Notre-Dame-de-Bondeville.

La SNCF précise que "grande partie du chantier s'effectue de nuit en semaine sans impact sur la circulation" mais que "certaines interventions sur les voies et pour la pose/dépose nécessitent d'interrompre la circulation", une opération "planifiée minute par minute".

