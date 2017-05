Immobilier : vivre dans une péniche, fausse bonne idée ?

Pour réduire les frais, certains propriétaires n'hésitent pas à se tourner vers des modes d'habitation alternatifs. Parmi eux, les péniches sur les quais de Seine.

Quelque 150 m2 de surface avec vue imprenable sur la Seine pour un montant de 200 à 300 000 €. L'affaire semble être une belle aubaine pour qui souhaite devenir propriétaire à Rouen (Seine-Maritime).

Avoir la passion

Sur l'agglomération, ils ont une vingtaine à s'être lancés dans l'aventure et à avoir emménagé dans une péniche sur les quais de Seine. Pourtant, Christian Duguet, président de l'ADHF, l'Association de défense de l'habitat fluvial, prévient : "Il s'agit globalement du type d'habitation le plus cher qui existe!"

Lui qui vit depuis une quarantaine d'années sur son bateau balaie du revers de la main "l'image très sympathique des apéros sur le pont à toute heure." Si la vie sur l'eau a ses charmes, il assure qu'il faut "vraiment avoir la passion et surtout être bricoleur" pour y faire face au quotidien.

Les frais d'entretien

Financièrement, il faut d'abord compter, en plus de l'achat du bien, la redevance portuaire, l'assurance spécifique mais surtout les frais d'entretien. "Par exemple, il est nécessaire de repeindre le bateau régulièrement, ce qui représente un mois de travail pour une personne. Si vous le faites faire, cela coût très cher", précise-t-il.

Surtout, Christian Duguet prévient qu'il ne faut "jamais acheter sans emplacement en se disant 'on verra bien où je me mets en attendant'. Les PV tournent autour de 3 à 4 000 € et le tribunal peut fixer des amendes journalières autour des 700 à 1 000 € par jour, cela peut aller très très vite."

Mais si la vie de propriétaire de péniche n'est pas toujours un fleuve tranquille, ce passionné assure que "comme pour un collectionneur de vieille voiture, pouvoir naviguer n'a pas de prix".

