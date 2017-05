Week-end prolongé du 8 mai : vos conditions de circulation en Normandie

Un week-end trois jours se profile entre le 6 et le 8 mai 2017. Bison Futé va voir orange, sur les routes de Normandie !

Ce week-end prolongé avec le jour férié du lundi 8 mai 2017 aurait pu inciter de nombreux usagers à partir, mais l'organisation du second tour de l'élection présidentielle, dimanche, mobilise généralement une grande partie des électeurs, ce qui modifiera les déplacements généralement attendus pour cette période, selon Bison Futé.

Dans le sens des départs :

Vendredi 5 mai est classé VERT au niveau national

Samedi 6 mai est classé VERT au niveau national

Dimanche 7 mai est classé VERT au niveau national et ORANGE en régions Normandie (pour les départements 14, 27 et 76), Bretagne (22, 29, 35, 56), Pays-de-la-Loire (44, 49, 72) et Île-de-France.

Dans le sens des retours :

Dimanche 7 mai est classé VERT au niveau national

Lundi 8 mai est classé VERT au niveau national et ORANGE en régions Normandie (14, 27, 76) Bretagne (35), Pays-de-la-Loire (44, 49, 53, 72), et Île-de-France.

L'info trafic en temps réel sera à suivre pendant ce week-end prolongé sur Tendance Ouest.