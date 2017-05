Retour de la navette maritime entre Le Havre et Trouville-Deauville

A partir du samedi 6 mai 2017, les navettes maritimes entre Le Havre (Seine-Maritime) et Trouville-Deauville (Calvados) vont reprendre. Sur 13 dates, 44 traversées sont proposées jusqu'au 17 septembre 2017. C'est la 3ème année que ce dispositif est mis en place pour la saison estivale.

Permettre aux locaux comme aux touristes de passer une journée "de l'autre côté de l'eau". C'est l'idée, testée avec succès il y a maintenant trois ans, grâce à la collaboration entre les armateurs des bateaux Ville du Havre II (Havre) et Gulf Stream 2 (Trouville-sur-Mer) et les Offices de tourisme de Trouville-sur-Mer, de Deauville et de l'agglomération havraise. Cette année le Pôle métropolitaine de l'estuaire de la Seine s'est greffé au projet.

Calendrier étoffé pour les 500 ans du Havre

44 traversées sur 13 dates sont proposées jusqu'au 17 septembre 2017. Un calendrier étoffé cette année, pour les animations des 500 ans du Havre. Deux journées spéciales ont été rajoutées : le vendredi 7 juillet 2017 pour profiter du passage de Royal de Luxe dans la Cité Océane et le vendredi 1er septembre 2017 pour Les Grandes Voiles du Havre.

Enrichir l'offre touristique

Cette navette fluviale entre Le Havre et Trouville/Deauville doit être un lien entre les deux rives de la Seine. Une offre supplémentaire pour les touristes. Au Havre, on compte bien sur cette liaison pour capter les touristes de la Côte Fleurie. Ecoutez Eric Baudet de l'Office de tourisme du Havre :

Navette maritime de l'estuaire de la Seine (Le Havre – Trouville/Deauville) – du 6 mai au 17 septembre 2017 – Adulte : 19,50 euros ; Enfant (4 à 14 ans) : 13 euros ; Famille (2 adultes 2 enfants) : 55 euros – Renseignements et réservations ici

A LIRE AUSSI.

Le Havre: les agents empêchent les paquebots d'accoster

En Normandie, lancement de la mission attractivité: comment vendre la région dans le monde entier?