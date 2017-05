Calvados : une adolescente de 16 ans agressée à l'arrêt du tram

Dans la soirée du mercredi 26 octobre 2016, juste après être descendue à une station du tram de Caen (Calvados) une adolescente âgée de 16 ans est abordée par une jeune femme qui lui assène gifles et coups de poing en plein visage. L'agresseuse a été jugée mercredi 3 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Caen.

Une jeune femme âgée de 23 ans a été jugée par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le mercredi 3 mai 2017, ceci pour violences commises le mercredi 26 octobre 2016, sur une adolescente de 16 ans. La prévenue ne s'est pas présentée à l'audience.

Coups de poing en plein visage

Il est 21h30 quand à la descente du tram l'adolescente est abordée par une jeune femme qui l'accuse de l'insulter sur les réseaux sociaux. Elle lui répond ne pas comprendre de quoi il s'agit et reçoit en retour deux gifles et de violents coups de poing en plein visage. Deux personnes interviennent pour la secourir. Cela vaudra à la jeune victime plus de 8 jours d'incapacité totale de travail (elle effectuait un stage) et plus de 3 mois de port de minerve.

"Juste deux petites claques"

Devant les gendarmes, l'agresseuse parle de "deux petites claques" et explique "Je suis allée voir ses parents pour leur conseiller de surveiller leur fille car sinon j'allais la frapper." Elle ajoute n'avoir aucun regret car se considère comme insultée "Je ne vais tout de même pas demander pardon !" La victime raconte que ce déchaînement de violence est sans doute dû à un garçon avec lequel elle sortait.

Agression préméditée qui mérite sanction

"Il ressort bien de l'enquête que cette agression était préméditée, même si le motif en demeure flou, estime le procureur, elle a bien visé le visage et ceci de façon violente. Cette jeune fille souffre encore de douleurs cervicales et est sujette à des cauchemars. Elle a peur de croiser de nouveau cette femme." Il souligne que la prévenue n'a aucun regret, qu'elle l'a bien spécifié et que son absence à l'audience en est une preuve supplémentaire. "Une prise de conscience est nécessaire, espérons qu'elle le sera de par la sanction." Sont requis 3 mois de prison avec sursis.

La cour suivra ce réquisitoire y ajoutant une provision de 500 euros car une expertise médicale est ordonnée. Il y a donc renvoi sur intérêts civils.

