Le premier Columbus Café & Co de Caen prêt à ouvrir

Un coffee shop de la franchise tricolore Columbus Café & Co doit ouvrir à Caen (Calvados), mercredi 10 mai 2017.

Après deux adresses à Giberville et Mondeville, l'enseigne internationale Columbus Café & Co disposera à partir du mercredi 10 mai 2017, d'un établissement à Caen (Calvados). Avec ces allures anglo-saxonnes et son style français, le nouveau point de vente ouvrira au 67 rue Saint-Pierre, l'une des artères principales du centre-ville caennais.

Première chaîne de coffee shops

En ce printemps 2017, Columbus Café ?& Co ?compte plus de 120 boutiques en France et à l'international. Le premier coffee shop avait été inauguré en 1994. Elle est la première chaine de coffee shop?s? en France, devant Starbucks Coffee qui en compte 90.

A LIRE AUSSI.

En Californie, café et leçons de vie avec des réfugiés

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Intempéries : le point sur la situation en direct en Normandie

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril