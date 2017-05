À Caen, le sport sur ordonnance : tout ce qu'il faut savoir

Mercredi 3 mai 2017, a débuté à Caen (Calvados), la phase expérimentale du sport sur ordonnance. Entre mai et septembre, une vingtaine de praticiens peuvent proposer à leurs patients atteints de pathologies particulières des séances de sport.

Santé et bien-être... Depuis le mercredi 3 mai 2017, la phase expérimentale du sport sur ordonnance a commencé à Caen (Calvados). De mai à septembre, une vingtaine de praticiens généralistes et spécialistes vont pouvoir proposer à leurs patients atteints de certaines pathologies comme l'obésité, le diabète ou le cancer, des séances de sport entièrement remboursées. À terme, ce sont tous les médecins de Caen et de l'ancienne agglomération, soit près de 300 praticiens qui pourront rédiger ces ordonnances.

Trente séances de sport prescrites

"Une fois que le médecin a rempli l'ordonnance, le patient sera reçu pendant une heure, par un éducateur sportif de la Ville spécialement formé pour ça, afin d'être orienté au mieux vers une activité physique adéquate", explique Aristide Olivier, maire adjoint chargé de la jeunesse et du sport.

Une quinzaine de sports sont proposés comme la natation, la gymnastique douce, les arts martiaux ou encore la randonnée. Le parcours comprend 30 séances de sports à raison de deux hebdomadaires. Un premier bilan sera réalisé au bout de la 15e séance. "Une fois les 30 séances terminées, le patient sera suivi encore pendant un an. L'objectif est qu'il soit autonome dans sa pratique sportive et qu'il fréquente les clubs de la ville".

300 personnes pourront bénéficier de cette nouveauté sur la période septembre 2017-septembre 2018.