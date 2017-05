Près de Caen, le cabinet de radiologie à 1€ n'intéresse personne

Le cabinet de radiologie de Jean-Pierre Guilpin à Ouistreham (Calvados), recherche un repreneur avant le 31 août 2017 et cède l'établissement pour 1€ symbolique.

L'annonce est en ligne depuis près de deux mois maintenant et pour l'instant aucun repreneur ne s'est manifesté. La banderole accrochée sur la devanture du cabinet de radiologie de Jean-Pierre Guilpin, "SOS recherche radiologue", de Ouistreham (Calvados) ne peut pas être plus explicite. En raison de son âge, 71 ans, le propriétaire du cabinet va devoir cesser son activité et cherche un repreneur.

Cédé pour 1€ symbolique

Il le cède donc pour 1€ symbolique faute de quoi, le 31 août 2017, le cabinet devra fermer définitivement ses portes. Une page Facebook intitulée "Fermeture du Cabinet de Radiologie de Ouistreham - Calvados" a été créée pour chercher un repreneur.