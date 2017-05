Ordre national du mérite : une vingtaine de Normands dans la promotion 2017

Plusieurs Normands font partie de la dernière promotion de l'ordre national du mérite. Les décrets de nomination et de promotion datant du 2 mai 2017 ont été publiés ce mercredi 3 mai 2017 au Journal Officiel. Ils figurent dans cette promotion 2017 aux côtés de Jean Paul Belmondo, entre autres.

C'est après l'ordre national de la légion d'honneur, la distinction la plus élevée en France, récompensant l'engagement militaire ou civil d'un individu pour la nation. La promotion 2017 de l'ordre national du mérite a été publiée, mercredi 3 mai 2017, au Journal Officiel. Une vingtaine de Normands, d'horizons très divers en font partie. Parmi eux, on retrouve, les maires de Granville, Fécamp, Bagnoles-de-l'Orne, Verson ou Rocquancourt. Présents également, le père du boxeur Alexis Vastine et l'inventeur des parapluies de Cherbourg...

Commandeur :

Pierre de Bousquet de Florian, ancien préfet de Haute-Normandie

Adolphe Colrat, ancien préfet de la Manche

Danièle Polvé-Montmasson, ancienne préfète de la Manche

Officier :

Jean-Pierre Blouet, vice-président du Conseil départemental de l'Orne, maire de Bagnoles-de-l'Orne

Michel Marquer, sous-préfet de Cherbourg

François Zimeray, ancien maire du Petit-Quevilly (Seine-Maritime)

Chevalier :

Pascal Aubret, directeur de l'usine Areva La Hague

Dominique Baudry, maire de Granville

Jean Delpech, directeur du centre de détention d'Argentan

Roland Espargilière, ancien adjoint au maire de Fécamp

Emmanuel Le Miere, ancien bâtonnier du barreau de Coutances-Avranches

Michel Marie, maire de Verson

Olivier Marmion, directeur de cabinet du préfet de la Manche

Valérie Nouvel, vice-présidente du Conseil départemental de la Manche et directrice des Cli de la Manche

Alain Vastine, entraîneur de boxe, père du médaillé olympique Alexis Vastine

Denis Viel, maire de Rocquancourt

Philippe Lelièvre, conciliateur de justice près la cour d'appel de Caen

Jean-Pierre Yvon, inventeur du Véritable parapluie de Cherbourg

