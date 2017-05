Immobilier : Des astuces de pro pour une nouvelle déco à moindre coût

Pour ceux qui ont envie de changement sans avoir les moyens de déménager, une architecte d'intérieur des environs de Rouen (Seine-Maritime) livre quelques astuces de décoration à petit prix.

Pour changer du tout au tout son intérieur, il existe des astuces à petit prix et accessibles à ceux qui ne sont pas des as du bricolage. "Le plus important, c'est de changer les revêtements muraux et d'apporter du relief, par exemple en mettant des briquettes de parement sur un pan de mur", propose Louise Edouin, architecte d'intérieur dont la société Tendances Déco est basée à Sahurs, près de Rouen.

Créer des espaces et de la lumière

Selon elle, créer de la profondeur dans les espaces est un autre élément important. Pour cela, l'architecte conseille d'installer des miroirs ou encore d'abattre des cloisons inutiles. Dans le même but, "il faut privilégier les sols clairs. Par exemple il y a des choses sympas en vinyles à partir de 15 € par mètre carré". Une solution qui a le mérite de pouvoir être installée par-dessus le sol existant sans gros travaux.

Pour ce qui concerne le mobilier, Louise Edouin confie que "la moitié de ses clients veulent garder leurs meubles de famille". Pour leur donner une seconde vie, l'architecte conseille tout simplement de les poncer, de les repeindre dans des teintes claires et de changer les poignées pour leur donner un style industriel. La décoratrice a même des astuces pour donner un aspect plus contemporain aux escaliers en bois somme toute très classiques: "Il faut enlever tous les petits garde-corps verticaux en bois et les remplacer par des petits tubes inox très faciles à trouver." Il suffisait d'y penser!

